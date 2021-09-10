Шнобелевскую премию вручили за исследование о влиянии лишнего веса политиков на коррупцию
В США состоялась 31-я церемония вручения Шнобелевской премии, которую присуждают за самые абсурдные научные открытия года. В связи с пандемией коронавируса церемония вручения премии прошла онлайн
В США состоялась 31-я церемония вручения Шнобелевской премии, которую присуждают за самые абсурдные научные открытия года. В связи с пандемией коронавируса церемония вручения премии прошла онлайн.
Лауреатами Шнобелевской премии стали биологи из США, которые исследовали «потенциал волос млекопитающих в качестве защиты от ударов». Ученые проверяли гипотезу, согласно которой люди в ходе эволюции сохранили волосяной покров на лице, в том числе чтобы защитить себя от ударов по лицу.
Профессор Montpellier Business School Павел Блаватский получил Шнобелевскую премию в экономике за исследование связи между ожирением политиков и уровнем коррупции в стране. Ученый заявил, что в Литве, Латвии, Эстонии и Грузии самый низкий уровень коррупции, а министры этих стран имеют самый низкий индекс массы тела.
Премию в области медицины получили ученые из Германии, Турции и Великобритании. Они установили, что оргазм помогает от насморка не хуже, чем лекарства для улучшения дыхания.
Ученые из Нидерландов, Тайваня, Италии и США получили премию за исследование того, почему пешеходы не врезаются друг в друга.
Также Шнобелевскую премию вручили за анализ вариаций мурлыканья, рычания, писка и других способов общения между кошкой и человеком; исследование безопасности перевозки носорога в перевернутом виде и изучение бактерий в жевательных резинках на тротуарах разных странах.