Президент США представил план по массовой вакцинации населения от COVID-19
Глава Белого дома заявил о разочаровании тем, что в Америке до сих пор прививку от COVID-19 не сделали г80 млн граждан, хотя вакцины «безопасны, эффективны и бесплатны»
Президент США Джо Байден подготовил план по расширению вакцинации населения от коронавируса в стране.
Глава Белого дома заявил о разочаровании тем, что в Америке до сих пор прививку от COVID-19 не сделали г80 млн граждан, хотя вакцины «безопасны, эффективны и бесплатны».
«Мы были терпеливы, но нашему терпению приходит конец. И ваш отказ дорого обошелся всем нам», — заявил Джо Байден.
Президентский план предполагает полную вакцинацию от коронавируса сотрудников компании со штатом от 100 человек; обязательную вакцинацию для большинства чиновников, государственных подрядчиков, медработников и учителей; увеличение размера штрафов за отсутствие защитной маски в общественном транспорте (с 500 до 1000 долларов).
Кроме того, власти США планируют увеличить масштабы тестирования на коронавирус. Гражданам будут бесплатно раздавать экспресс-тесты на COVID-19. В аптеках также организуют бесплатное тестирование.