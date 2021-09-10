Петербургские депутаты потратят 1,2 млн рублей на подарочные наборы с символикой Закса
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга разместило на сайте госзакупок тендер на поставку 250 подарочных наборов с символикой парламента. Стоимость тендера составляет 1,25 млн рублей
Фото: spb.mk.ru
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга разместило на сайте госзакупок тендер на поставку 250 подарочных наборов с символикой парламента. Стоимость тендера составляет 1,25 млн рублей.
По данным портала «Закс.ру», в подарочные наборы войдут ежедневник с информацией о знаках зодиака и аэропортах городов России и Европы, внешний аккумулятор, флешка на 16 Гб, шариковая ручка и обложка для паспорта.
Примечательно, что данный госзаказ был размещен депутатами в день последнего заседания городского парламента шестого созыва.