Студентам СПбГУ предложили поучаствовать во вбросах бюллетеней за кандидата от «ЕР»
Студентам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) предложили принять участие в так называемых «каруселях» во время голосования на выборах в Законодательное Собрание города
Студентам Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) предложили принять участие в так называемых «каруселях» во время голосования на выборах в Законодательное Собрание города.
Студенческий журнал DOXA сообщает, что за вброс бюллетеней за кандидата от «Единой России» и главу городского комитета по социальной политике Александра Ржаненкова учащимся предлагают 15 тысяч рублей. Кандидат Ржаненков баллотируется в одном избирательном округе с кандидатом от «Яблока» Борисом Вишневским.
«Там такая работа… немножечко пофальсифицировать выборы», — рассказал по телефону журналисту издания некий Владимир Кукель. За один день голосования «карусельщику» нужно объехать 12 избирательных участков.
Телефонный номер Владимира Кукеля журналистка DOXA получила через студента факультета политологии Владимира Дубровского, который и предлагал учащимся принять участие в фальсификациях итогов голосования в Закс.
Студенты СПбГУ прислали в редакцию несколько скриншотов с подобным предложениями, а также обратились в комиссию вуза по этике с требованием дать оценку действиям Дубровского.
В свою очередь радиостанция «Эхо Москвы в Петербурге» сообщает, что Центризбирком в курсе ситуации и намерен обратиться в прокуратуру.