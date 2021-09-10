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10 сентября 2021, 11:57

Команда Навального нашла у дочери депутата Терешковой квартиру в Италии

Команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала расследование о недвижимости в Италии, которая принадлежит дочери депутата Госдумы РФ от «Единой России» Валентины Терешковой

Команда Навального нашла у дочери депутата Терешковой квартиру в Италии
Фото: navalny.com

Команда оппозиционера Алексея Навального опубликовала расследование о недвижимости в Италии, которая принадлежит дочери депутата Госдумы РФ от «Единой России» Валентины Терешковой.

Напомним, что именно г-жа Терешкова публично предложила «обнулить» президентские сроки Владимира Путина, дав старт кампании по изменению Конституции РФ.

Дочь депутата Елена и ее муж Андрей Родионов владеют квартирой в итальянском городе Бергамо. Эта недвижимость была приобретена в 2013 году. Площадь квартиры составляет 123 кв.м, а ее стоимость оценивается в 250 тысяч евро. Также супругам принадлежит гараж площадью 49 кв.м.

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