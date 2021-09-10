В Россию вернулся еще один беглый бизнесмен из «списка Титова»
В Россию вернулся беглый олигарх из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова руководитель «Первой правильной арбитражной компании» Михаил Кубасов
В Россию вернулся беглый олигарх из списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова руководитель «Первой правильной арбитражной компании» Михаил Кубасов.
Бизнесмена в России обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он фальсифицировал документы о наличии задолженности перед аффилированной с ним компанией «Нортэль». При этом он использовал сведения о коммерческом долге заемщика перед другой фирмой. Позже г-н Кубасов инициировал банкротство должника — компании «Свиг».
Из-за уголовного преследования Михаил Кубасов уехал из России в Латвию. Бизнесмен считает, что дело против него было возбуждено на основании ложного доноса. Кроме того, у него есть доказательства того, что у компании «Свиг» действительно имеется долг перед «Нориэль».
Михаил Кубасов, тем не менее, решил вернуться в Россию и доказать свою невиновность. Бизнесмен стал 13-м участником «списка Титова», вернувшимся в Россию под гарантии того, что он не будет отправлен под арест на время следствия и судебного разбирательства.