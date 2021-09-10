10 сентября 2021, 11:00
Самолет Azur Air совершил экстренную посадку в аэропорту Антальи
Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF434 Анталья - Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета
Фото: new.azurair.ru
Пассажирский самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс ZF434 Анталья - Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета.
Перевозчик объяснил экстренную посадку техническими причинами. По предварительным данным, произошла разгерметизация.
Посадка лайнера прошла в штатном режиме, пострадавших нет.
Представитель аэропорта Антальи сообщил РИА Новости, что в настоящее время российский самолет проходит проверку. Пассажирам из Белгорода компания предоставит резервный борт.