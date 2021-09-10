В Москве, Петербурге и Краснодаре проживает самое большое число долларовых миллионеров
Авторы исследования подсчитывали число богачей, используя данные о количестве оформленных люксовых автомобилей, а также сведения о дорогом жилье и данные о персональном банковском обслуживании
Аналитики бизнес-школы «Сколково» подсчитали, в каких регионах России проживает больше всего долларовых миллионеров.
Авторы исследования подсчитывали число богачей, используя данные о количестве оформленных люксовых автомобилей (стоимостью от 3 млн рублей), а также сведения о дорогом жилье (стоимостью от 10 млн рублей) и данные о персональном банковском обслуживании, сообщает РБК.
В ходе исследования выяснилось, что в Москве и Московской области живут 104,5 тысячи миллионеров, что составляет 35% от их общего числа. В список регионов, в которых проживает больше всего богачей, также вошли Санкт-Петербург и Ленинградская область (28 тысяч долларовых миллионеров), Краснодарский край (12 тысяч), Ростовская область (6 тысяч) и Татарстан (5,5 тысяч).
Аналитики также отмечают, что в России услугой private banking пользуются только 15-17% от общего числа долларовых миллионеров. Это может быть связано с тем, что богатые россияне, особенно в регионах, предпочитают «не светить» свои доходы перед банками.