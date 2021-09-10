В Госдуме после трагедии в Ногинске предложили изменить требования для начала отопительного сезона
Депутат Госдумы Елена Вторыгина направила главе правительства Михаилу Мишустину предложение изменить условия включения отопления в жилых домах в связи с трагедией в подмосковном Ногинске
Депутат Госдумы Елена Вторыгина направила главе правительства Михаилу Мишустину предложение изменить условия включения отопления в жилых домах в связи с трагедией в подмосковном Ногинске. Там жильцы одной из квартир включили на ночь газ, чтобы согреться, однако в результате утечки газа произошел взрыв. В результате происшествия погибли 7 человек.
Елена Вторыгина в своем письме указала, что взрыв в жилом доме мог произойти из-за включенного газа, который жильцы оставили на ночь из-за холода. Депутат напомнила, что отопление в России включают, если температура воздуха на улице в течение пяти дней держится ниже +8 градусов. Это приводит к тому, что граждане ищут альтернативные способы согреться.
Вторыгина просит Мишустина рассмотреть возможность увеличить предельную среднесуточную температуру для начала отопительного сезона с +8 до +10 градусов, а срок, в течение которого должна держаться такая температура, сократить с 5 до 3 дней.