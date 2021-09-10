10 сентября 2021, 09:59
В Сирии в результате взрыва погиб подполковник российской армии
В сирийской провинции Хомс погиб российский военный. Позже стало известно, что речь идет о 45-летнем подполковнике Алексее Шнайдере
Фото: newsae.ru
В сирийской провинции Хомс погиб российский военный. Позже стало известно, что речь идет о 45-летнем подполковнике Алексее Шнайдере.
Портал VL.ru сообщает, что Алексей Шнайдер ранее служил в одной из частей в селе Сергеевка Приморского края. Из Приморья его перевели в Мурманск, а уже оттуда отправили в Сирию.
Подполковник погиб 9 сентября в результате взрыва, который произошел на пути следования колонны с гуманитарной помощью. Шнайдер получил тяжелые ранения, а позже скончался.