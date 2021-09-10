10 сентября 2021, 09:43
В Дагестане сотрудники спецслужб ликвидировали двух боевиков
В республике Дагестан сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК)
Фото: Яндекс.Новости
В республике Дагестан сотрудники ФСБ ликвидировали двух боевиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).
В результате проведения спецоперации потерь среди силовиков и мирного населения нет. На месте перестрелки сотрудники спецслужб нашли оружие и взрывчатку.
Ранее в Буйнакском районе был введен режим контртеррористической операции. В зоне действия режима КТО введены паспортный контроль и досмотр автомобильного транспорта.
В НАК уточнили, что мероприятия в рамках КТО проходят в границах между горами Заузунбаш, Мискинбаш и Санаторская.