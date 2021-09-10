Илья Яшин нашел своего «двойника», который баллотируется в Госдуму
Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил о своем «двойнике», который баллотируется в депутаты Госдумы в Перовском округе
Муниципальный депутат Красносельского района Москвы Илья Яшин сообщил о своем «двойнике», который баллотируется в депутаты Госдумы в Перовском округе. Это некий Алексей Яшин из «Партии Роста». Напомним, что самого Илью Яшина вообще не допустили до участия в выборах.
«Будете смеяться: у меня тоже появился двойник в Москве. Хотя в отличие от Вишневского, меня даже не пустили на выборы», - написал мундеп в Facebook.
Оппозиционер рассказал, что Алексей Яшин из «Партии Роста» выступает за честные выборы, сменяемость власти и свободу политзаключенным, критикует коррупцию, цензуру, произвол полиции. При этом сам кандидат нигде не появляется и не публикует свои фотографии.
«И даже имя свое он почему-то не указывает. И правда — зачем? Просто Яшин», — отметил Илья Яшин.
Мундеп отметил, что в Перовском округе решили выдвинуть его «двойника» с целью забрать голоса у второго по популярности кандидата в округе, которого поддерживает проект «Умное голосование». Тем более, что не все избиратели могут знать, что Илью Яшина не допустили до выборов.