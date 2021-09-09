Бежецкий суд Тверской области отказался снять статус «склонного к побегу» с политзаключенного Александра Шестуна
На это решение провинциальной Фемиде потребовалось три заседания, при этом она удовлетворилась отсутствием свидетелей и неполными доказательствами
Бежецкий суд Тверской области отказался снять статус «склонного к побегу» с политзаключенного Александра Шестуна, поставленный ему в ИК-6 Бежецк. На это решение провинциальной Фемиде потребовалось три заседания, при этом она удовлетворилась отсутствием свидетелей и неполными доказательствами.
Ранее шесть свидетелей, ранее заявивших, что, по их мнению, Шестун намерен сбежать из колонии, отказались давать показания, заявив, что опасаются за свою жизнь и здоровье. В связи с этим адвокат Шестуна Алексей Барановский потребовал на прошедшем в четверг суде предоставить свидетелям государственную защиту и о вынесении частного определения в адрес ИК-6 с требованием перевести заключенных-свидетелей в безопасное место до окончания слушаний. Судья Полина Величко отклонила не только данные ходатайства, но отказалась вызвать для допроса в суд сотрудников ИК-6.
Также женщина в мантии отказала в отводе прокурора Тихомирова, который ранее, в ИК-6 допустил рукоприкладство в отношении Шестуна и явно не мог занимать нейтральную позицию.
Апофеозом «судного дня» должен был стать «киносеанс»: в суде демонстрировали записи с видеорегистраторов ИК-6. Однако они оказались не целостными, а фрагментами, вырванными из контекста, причем самое важное для суда администрация ИК-6… вырезала.
Помимо всего, пункт 33 инструкции «О постановке на профучет» предполагает, что протокол комиссии утверждается начальником и подписывается членами комиссии. Однако в нашем случае этот документ был подписан только начальником колонии Мотиным и секретарем Кузьминым, но ни один член комиссии его не подписывал. То есть даже по таким признакам Шестун поставлен на профучет незаконно.
Тем не менее вердикт судьи Полины Величко – отказать Александру Шестуну во всех его требованиях. Политик намерен обжаловать решение в вышестоящей инстанции.