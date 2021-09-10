По делу финансовой пирамиды Finiko арестовали еще двух человек
В деле финансовой пирамиды Finiko появились новые фигуранты. Вахитовский райсуд Казани накануне арестовал двух женщин, которые привлекали новых вкладчиков
В деле финансовой пирамиды Finiko появились новые фигуранты. Вахитовский райсуд Казани накануне арестовал двух женщин, которые привлекали новых вкладчиков.
Портал KazanFirst сообщает, что арестованная Дина Габдуллина имела статус «вице-президента» пирамиды за привлеченных новых вкладчиков. Еще одна фигурантка дела Лилия Нуриева имела ранг «десятой звезды».
Нуриева призналась на допросе, что распространяла информацию о Finiko через соцсеть Instagram, так как сама «верила в экономическую модель этой компании», сообщает «Новая газета». Женщина также рассказала, что продала имущество ради участия в пирамиде.
Ранее был арестован еще один «вице-президент» финансовой пирамиды Finiko Ильгиз Шакиров, который привлек более 100 вкладчиков. Под арестом находится и сооснователь Finiko Кирилл Доронин.