10 сентября 2021, 03:23
Независимые АЗС оказались перед угрозой банкротства из-за роста оптовых цен на бензин
Shell уже восемь месяцев работает в убыток из-за того, что не имеет своих добывающих и нефтеперерабатывающих заводов, а зарабатывать может только на перепродаже
Фото: twitter.com/rabota_v_spb
Рост оптовых цен на бензин может привести к банкротству независимых АЗС, которые занимаю 60% российского рынка. Такой прогноз озвучил директор по развитию и операционному управлению сети заправок компании Shell в России Виталий Маслов.
Бизнесмен сообщил в беседе с РБК, что Shell уже восемь месяцев работает в убыток из-за того, что не имеет своих добывающих и нефтеперерабатывающих заводов, а зарабатывать может только на перепродаже. При этом розничные цены на топливо растут медленнее оптовых. Так, с начала 2021 года оптовые цены на бензин в стране выросли на 20–30%, а розничные цены — на 3–6%.
По словам Маслова, последние 8 лет Shell генерирует 1,5 рубля убытка с каждого проданного литра бензина.