Компания Facebook совместно с Ray-Ban выпустила «умные» очки
В рекламе говорится, что с очков Ray-Ban Stories можно делать фотографии, снимать видео, слушать музыку или подкасты, а также отвечать на телефонные звонки
Facebook совместно с брендом Ray-Ban выпустила «умные» очки, в рекламе которых снялся основатель социальной сети Марк Цукерберг.
В рекламе говорится, что с очков Ray-Ban Stories можно делать фотографии, снимать видео, слушать музыку или подкасты, а также отвечать на телефонные звонки.
Стоимость «умных» Ray-Ban составляет 299 долларов. Купить очки можно будет на официальном сайте бренда.
Что касается технических свойств «умных» очков, то они оснащены двумя фронтальными 5-мегапиксельными камерами для съемки видео и фотографий. Управлять камерами можно с помощью кнопки на дужке очков, в том числе голосовой командой «Привет, Facebook, сделай видео».
Встроенные в очки динамики способны воспроизводить звук с телефона через Bluetooth, а управлять громкостью можно с помощью сенсорной панели на очках.