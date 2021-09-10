10 сентября 2021, 02:02
Депутат Петр Толстой предложил распустить действующие органы опеки
Действующие органы опеки депутат назвал «бюрократической машиной с абсолютно ювенальной идеологией, позаимствованной в 90-e годы в качестве западного карго-культа», целью которой является выполнение плана по изъятию детей из семьи
Фото: duma.gov.ru
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил распустить ныне действующие органы опеки и создать новые.
В ходе заседания патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства с депутатами Госдумы Петр Толстой заявил, что в нынешнем виде органы опеки реформировать невозможно. Гораздо эффективней их распустить и создать другую опеку, «которая бы действительно отвечала значению этого слова», сообщает ТАСС.
Действующие органы опеки депутат назвал «бюрократической машиной с абсолютно ювенальной идеологией, позаимствованной в 90-e годы в качестве западного карго-культа», целью которой является выполнение плана по изъятию детей из семьи.
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