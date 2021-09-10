РПЦ выступила против принятия закона о профилактике семейного насилия
Русская православная церковь совместно с семейным сообществом выступила против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия
Русская православная церковь совместно с семейным сообществом выступила против принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия. В РПЦ считают, что такие законы могут привести к злоупотреблениям и изъятию детей из семьи.
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи и защите материнства и детства иерей Федор (Лукьянов) заявил агентству ТАСС, что в случае принятия такого закона в России могут участиться случаи изъятия детей из семьи органами опеки. Представитель РПЦ отметил, что зачастую детей забирают из семьи из-за финансовых сложностей. «Фактически бедность является приговором», - сообщил Федор Лукьянов.
В свою очередь патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что церковь выступает против всяческого вмешательства в дела семьи извне.