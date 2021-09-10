Европейский лекарственный регулятор запросил дополнительные данные по «Спутнику V»
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) запросило у России дополнительные данные, необходимые для регистрации вакцины против коронавируса «Спутник V»
Европейское агентство лекарственных средств (EMA) запросило у России дополнительные данные, необходимые для регистрации вакцины против коронавируса «Спутник V», пишет газета La Stampa со ссылкой на главу отдела по вакцинации и борьбе с инфекциями EMA Марко Кавалери.
Также EMA запросило дополнительные данные у производителя китайской вакцины Sinovac.
Марко Кавалери при этом затруднился назвать точные сроки регистрации «Спутника V» и Sinovac в Евросоюзе.
Напомним, что российская вакцина «Спутник V» проходит процедуру экспертизы в EMA с марта 2021 года. По данным западных СМИ, регистрация российского препарата задерживается якобы из-за того, что разработчики препарата не предоставил EMA данные о его клинических испытаниях. В Российском фонде прямых инвестиций данную информацию опровергли.