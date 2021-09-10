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Общество
Европарламент призвали принять «решительные меры» против России
10 сентября 2021, 00:05

В России насчитали 26 тысяч заброшенных и взрывоопасных скважин

В России есть 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин, которые не прошли консервацию. Речь идет о бывших нефтяных разработках, которые необходимо точно так же утилизировать и выводить из эксплуатации, поскольку они являются взрывоопасными

В России насчитали 26 тысяч заброшенных и взрывоопасных скважин
Фото: wikimapia.org

В России есть 26 тысяч заброшенных нефтяных скважин, которые не прошли консервацию и являются взрывоопасными.

По словам вице-премьера Виктории Абрамченко, речь идет о бывших нефтяных разработках, которые необходимо точно так же утилизировать и выводить из эксплуатации, поскольку они являются взрывоопасными.

Абрамченко сообщила, что правительство планирует запретить делить добывающие участки между несколькими собственниками при закрытии и консервации скважин. Например, в Усолье вместо одного оказалось 38 разных собственников площадки, и с каждым пришлось договариваться отдельно.

«Это тяжелая задача - договориться с таким количеством собственников, чтобы обеспечить ритмичную ликвидацию даже за счет средств федерального бюджета», - отметила Виктория Абрамченко.

По словам вице-премьера, правительство планирует потратить на «генеральную уборку» и ликвидацию заброшенных нефтяных скважин 20 млрд рублей.

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