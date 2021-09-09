Гособвинение запросило для Марии Алехиной два года колонии по «санитарному делу»
Прокурор попросил суд привлечь Алехину к ответственности за «подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания COVID-19»
Гособвинение запросило два года колонии для участницы Pussy Riot Марии Алехиной по «санитарному делу».
Прокурор попросил суд привлечь Алехину к ответственности за «подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, создавших угрозу массового заболевания COVID-19».
Участнице Pussy Riot инкриминируют публикацию поста в соцсети Twitter с призывом выйти на несогласованную акцию в поддержку Алексея Навального 23 января.
По версии следствия, организаторы протестной акции призывали людей участвовать в несогласованной акции на Пушкинской площади, а само мероприятие посетили люди, которые должны были быть соблюдать режим изоляции из-за коронавируса.
Ранее по «санитарному делу» суд приговорил юриста Любовь Соболь к 1,5 годам ограничения свободы, пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш к 1,5 годам ограничения свободы, а брата оппозиционера Олега Навального - к одному году ограничения свободы.