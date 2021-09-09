09 сентября 2021, 17:12
Миллиардер Олег Дерипаска призвал мир к сокращению потребления
Бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска во время выступления на Столыпинском форуме призвал весь мир изменить форму потребления в сторону его сокращения
Фото: kakprosto.ru
Бизнесмен и миллиардер Олег Дерипаска во время выступления на Столыпинском форуме призвал весь мир изменить форму потребления в сторону его сокращения.
«Мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать — нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления», - заявил бизнесмен, слова которого приводит РИА Новости.
Олег Дерипаска считает, что вместо наращивания потребления, напротив, нужно отказаться от многих вещей, поскольку это является единственным путем для достижения равновесия.