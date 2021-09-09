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Спорт
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09 сентября 2021, 16:49

Российских олимпийцев перед встречей с президентом отправили на недельный карантин

Члены олимпийской сборной России 11 сентября проведут встречу с президентом Владимиром Путиным. Перед торжественным мероприятием с участием главы государства атлетов и тренеров отправили на недельный карантин

Российских олимпийцев перед встречей с президентом отправили на недельный карантин
Фото: Kremlin.ru

Члены олимпийской сборной России 11 сентября проведут встречу с президентом Владимиром Путиным. Перед торжественным мероприятием с участием главы государства атлетов и тренеров отправили на недельный карантин. 

Олимпийские чемпионы «отбывают» карантин в московском «Президент-Отеле», призеры Игр в Токио – на базе в Новогорске. На изоляцию организаторы встречи с президентом отправили даже привитых от коронавируса атлетов. При этом у некоторых спортсменов во время карантина нет возможности продолжать тренировки, что ставит под угрозу их участие в соревнованиях.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что необходимость карантина связана с нестабильной эпидемиологической обстановкой и особыми мерами предосторожности, которые применяются в отношении главы государства. При этом Владимир Путин, по официальным данным, сделал прививку от COVID-19.

Двукратная олимпийская чемпионка Игр в Токио по стрельбе Виталина Бацарашкина рассказала порталу Sports.ru, что во время карантина им запрещено покидать гостиничный номер, а в случае плохого самочувствие спортсмены должны уведомить об этом «ответственного по карантину». Также спортсмены во время карантина сдают ПЦР-тесты каждые 2-3 дня.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Анастасия Мельникова рассказала, что с 18-24 октября пройдет чемпионат мира, поэтому она очень переживает потерять спортивную форму, ведь в отеле у нее нет возможности продолжать тренировки.

«Неделя без тренировок – практически полный выход из формы. (…) Гимнастика – сложнокоординационный вид, в первую очередь у нас теряются функционалка и координация. Координация – это самое-самое первое, что может потерять гимнаст», - добавила спортсменка.

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