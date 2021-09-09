Глава Якутии впервые назвал площадь лесных пожаров в регионе
По данным чиновника, с начала сезона площадь пожаров в Якутии превысила рекордный показатель за последние 10 лет и достигла 8,5 млн гектаров
Глава республики Якутия Айсен Николаев впервые назвал площадь лесных пожаров в регионе, которые начались еще в июне.
По данным чиновника, с начала сезона площадь пожаров в Якутии превысила рекордный показатель за последние 10 лет и достигла 8,5 млн гектаров.
Издание Readovka отмечает, что Айсен Николаев использовал данные Авиалесоохраны, которая приводит аналогичные цифры. При этом в Рослесхозе говорят, что площадь лесных пожаров составила не менее 10 млн гектаров.
Напомним, что ранее даже глава Минприроды России Александр Козлов обращался в прокуратуру с жалобой на руководство Якутии, которое занижают площадь пожаров в 30-40 раз. При этом дым от лесных пожаров в республике достиг не только соседних регионов, но и Северного полюса. Айсен Николаев же все это время уверял, что ситуация с пожарами «под контролем».
В свою очередь американское космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок восточной части России, на котором большая часть территории скрыта дымом от лесных пожаров — 3200 километров с востока на запад и 4000 километров с юга на север.