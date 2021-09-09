09 сентября 2021, 15:59
«Артподготовку» Вячеслава Мальцева внесли в реестр террористических организаций
Российские власти внесли в реестр террористических организаций сообщество «Артподготовка», созданное оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Ранее эта организация уже была запрещена в РФ
Фото: Дождь
Российские власти внесли в реестр террористических организаций сообщество «Артподготовка», созданное оппозиционером Вячеславом Мальцевым. Ранее эта организация уже была запрещена в РФ.
Со данным ФСБ России, участники «Арт подготовки» «планировали «резонансные экстремистские акции» в форме поджогов зданий органов государственной власти с использованием зажигательных смесей и нападений на сотрудников полиции. Самого Вячеслава Мальцева спецслужбы подозревают в организации революции.
Ранее «Артподготовка» была признана экстремистской организацией и запрещена в России. Несколько участников сообщества стали фигурантами уголовного дела, а Мальцев уехал во Францию. Власти этой страны предоставили ему политическое убежище.