Детский омбудсмен Анна Кузнецова может перейти на работу в Госдуму
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова после сентябрьских выборов может перейти на работу в Госдуму. Сейчас омбудсмен входит в федеральный список «Единой России»
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова после сентябрьских выборов может перейти на работу в Госдуму. Сейчас омбудсмен входит в федеральный список «Единой России».
Источник РБК в администрации президента сообщил, что если все пятеро лидеров федерального списка партии власти откажутся от мандатов, то это будет выглядеть как «обман избирателей». По этой причине в «ЕР» решили, что хотя бы один из них должен стать депутатом. Этим человеком может стать детский омбудсмен Анна Кузнецова.
Напомним, что в федеральный список «Единой России» входят министр обороны Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко, сопредседатель ОНФ Елена Шмелева и детский омбудсмен Анна Кузнецова. При э ом Шойгу и Лаврова на работу в Госдуму из правительства никто отпускать не будет.