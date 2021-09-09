09 сентября 2021, 14:34
Социологи составили список регионов, где больше всего не любят «Единую Россию»
Прокремлевские социологи назвали пять регионов, в которых у партии «Единая Россия» зафиксирован наиболее низкий электоральный рейтинг
Фото: newspotok.ru
Прокремлевские социологи назвали пять регионов, в которых у партии «Единая Россия» зафиксирован наиболее низкий электоральный рейтинг.
В список этих регионов вошли Хабаровский край (15,36%), республика Бурятия (21,48%), Забайкальский край (23,11%), республика Коми (22,75%) и Кемеровская область (24,25%). При этом средний рейтинг «Единой России» по стране составляет 34,88%.
Самый высокий рейтинг у партии власти в Чечне (81,24%), Ингушетии (69,43%), Дагестане (67,02%), ЯНАО (64,63%) и Тыве (80,74).
Партия КПРФ больше всего популярна в Хакасии — 32%, ЛДПР - в Хабаровском крае — 37%, а «Справедливая Россия— За правду» - в Астраханской области и в Северной Осетии (25%), сообщает Znak.com.