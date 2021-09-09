09 сентября 2021, 13:21
В Алтайском крае 27 классов в 19 школах ушли на карантин из-за COVID-19
В Алтайском крае несколько десятков классов из 19 школ региона ушли на карантин из-за коронавируса. Инфекция была выявлена у одного из школьников
Фото: archi.ru
В Алтайском крае несколько десятков классов из 19 школ региона ушли на карантин из-за коронавируса. Инфекция была выявлена у одного из школьников.
Замглавы Минобразования Алтайского края Лариса Терновая сообщила агентству ТАСС, что на карантин закрыли 27 классов в 19 школах.
Чиновница при этом заверила, что образовательный процесс не останавлся, так как учащиеся автоматически переходят на дистанционное обучение.
В региональном Минздраве сообщили, что в случае заражения коронавирусом 20% педагогов, вся школа может быть переведена на двухнедельное дистанционное обучение.