09 сентября 2021, 13:14
В Ногинске под завалами на месте взрыва дома спасатели нашли тела еще двух погибших
В подмосковном Ногинске под завалами частично разрушенного жилого дома спасатели нашли тела еще двух погибших. Это две молодые девушки, которые ранее считались пропавшими без вести
Фото: donbasstoday.ru
В подмосковном Ногинске под завалами частично разрушенного жилого дома спасатели нашли тела еще двух погибших. Это две молодые девушки, которые ранее считались пропавшими без вести.
Таким образом, число погибших в результате взрыва бытового газа и последующего обрушения жилого дома выросло до 7 человек.
Из-за взрыва газа в девятиэтажном доме обрушилась стена на втором, третьем и четвертом этажах. Полностью разрушено восемь квартир, уточняет «Интерфакс».