09 сентября 2021, 12:58
Глава Приморья решил проверить строительство школы, но застал только пьяного сторожа
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил без предупреждения проверить строительство новой школы в Волчанце, однако на месте стройки увидел только пьяного сторожа
Фото: Instagtam/kozhemiako.oleg
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко решил без предупреждения проверить строительство новой школы в Волчанце, однако на месте стройки увидел только пьяного сторожа.
Олег Кожемяко сообщил, что компания-подрядчик задерживает сроки возведения школы в Волчанце, поэтому он решил лично проинспектировать стройку.
Чиновник прибыл на место в 18:30, но застал на стройке лишь сторожа, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Олег Кожемяко по итогам проверки заявил, что договор с подрядчиком строительства школы будет расторгнут. «Мы неоднократно предупреждали строительную компанию, требовали усилить темпы работ, но результата, как видите, нет», — отметил губернатор.