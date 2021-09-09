09 сентября 2021, 12:53
Администрация Twitter заблокировала аккаунт пропагандиста Евгения Попова
Администрация Twitter приостановила действие учетной записи телеведущего-пропагандиста и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова, который баллотируется от «Единой России»
Фото: vestirossii.com
Администрация Twitter приостановила действие учетной записи телеведущего-пропагандиста и кандидата в депутаты Госдумы Евгения Попова, который баллотируется от «Единой России».
В соответствующем уведомлении говорится, что действие учетной записи пользователя Евгения Попова приостановлено на основании нарушения правил Twitter. Что именно нарушил телеведущий, не сообщается.
Среди прочих в правилах пользования Twitter указан запрет на манипулирование выборами и другими общественными мероприятиями.