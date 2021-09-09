Российские богачи спровоцировали рост цен на недвижимость в Европе
Российские мультимиллионеры с августа 2020 года по февраль 2021 года увеличили количество сделок по покупке недвижимости на побережье Франции, повысив цены на недвижимость
Российские мультимиллионеры с августа 2020 года по февраль 2021 года увеличили количество сделок по покупке недвижимости на побережье Франции, повысив цены на недвижимость.
Число сделок по покупке домов и квартир на Лазурном берегу в указанный период выросло на 5%, а цены из-за повышенного спроса увеличились на 6,4%, сообщает РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank.
Эксперты отмечают, что в 80% случаев богатые россияне (с капиталом от 2 млн рублей) запрашивали объекты недвижимости на Лазурном берегу Франции, а остальных 20% случаев речь шла о недвижимости в крупных городах этой страны.
Участники рынка недвижимости отметили также, что хотя спрос на квартиры и дома во Франции остается высоким, но большая часть сделок откладывается из-за антиковидных ограничений и частично закрытых границ. Сейчас недвижимость покупают те богачи, у которых есть возможность путешествовать по Европе.
Россияне с высокими доходами скупает недвижимость не только во Франции, но и в Испании. Спрос на квартиры и дома в этой стране вырос на 10% по сравнению в 2020 годом.