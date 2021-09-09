Охранники и помощники погибшего главы МЧС могут стать фигурантами дела о халатности
Охранники и помощники погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева могут стать фигурантами уголовного дела. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью высокопоставленного чиновника
Охранники и помощники погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева могут стать фигурантами уголовного дела. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью высокопоставленного чиновника.
По данным «Коммерсанта», по результатам этой проверки СКР может возбудить уголовное дело по статье «Халатность». Фигурантами дела могут стать помощники и охранники Евгения Зиничева.
Согласно официальной версии, глава МЧС погиб, когда пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, снимавшего документальный фильм в Норильске. Оба они при падении ударились о камни.
В МЧС сообщили, что министр сорвался со скалы во время межведомственных учений в Норильске, однако СМИ и телеграм-каналы сообщают, что трагедия произошла во время туристической поездки у водопада Китабо-Орон в охраняемой части заповедника на плато Путорана.