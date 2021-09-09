Меню
Общество
Белорусские товары. Не дешево
09 сентября 2021, 10:26

В Ярославле сотрудники «Почты России» похитили 2 млн рублей через лотерейные билеты

В Ярославской области сотрудников «Почты России» заподозрили в хищении 2 млн рублей с помощью лотерейных билетов. Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ

В Ярославле сотрудники «Почты России» похитили 2 млн рублей через лотерейные билеты
Фото: argumenti.ru

В Ярославской области сотрудников «Почты России» заподозрили в хищении 2 млн рублей с помощью лотерейных билетов. Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ.

Региональный портал 76.ru со ссылкой на спецслужбы сообщает, что сотрудники ФГУП «Почта России» регистрировали лотерейные билеты и отменяли операцию покупки, чтобы в дальнейшем получить выигрыш.

В отношении работников почты возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».

В пресс-службе ярославского отделения «Почты России» заявили, что выявленные нарушения на сказались на обслуживании клиентов организации.

Материалы по теме
Бывший глава «Почты России» задолжал 300 тысяч рублей за коммуналку в элитном ЖК
«Почта России» потратит 8 млн рублей на аренду спортивного BMW
На Алтае начальница отделения почты в течение года присваивала себе пенсию умершей женщины
Сейчас на главной
Охранники погибшего главы МЧС могут стать фигурантами дела о халатности
евгений зиничев
Охранники погибшего главы МЧС могут стать фигурантами дела о халатности
Охранники и помощники погибшего главы МЧС России Евгения Зиничева могут стать фигурантами уголовного дела. В настоящее время Следственный комитет проводит проверку в связи с гибелью высокопоставленного чиновника
В Волгограде впервые провели похороны в онлайн-формате
похороны
В Волгограде впервые провели похороны в онлайн-формате
Церемониймейстер Лиана Овакимян рассказала, что на проведении онлайн-похорон настояли родственники умершей жительницы Волгограда, потому что не все близкие могли приехать в город на церемонию прощания
В Удмуртии врачи спасли пациента с COVID-19 и полным поражением легких
коронавирус
В Удмуртии врачи спасли пациента с COVID-19 и полным поражением легких
В Минздраве региона сообщили, что 35-летний житель Сарапула был госпитализирован с COVID, а через несколько дней его состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию
Иван Жданов сообщил о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки сайтов
роскомнадзор
Иван Жданов сообщил о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки сайтов
Соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил о проведении Роскомнадзором тестовых работ по массовой блокировке сайтов. Оппозиционер отметил, что эти работы были связаны с мобильным приложением «Навальный»
Экономика
Росстат зафиксировал рекордный рост цен на продукты питания в августе
Согласно данным Росстата, в прошлом месяце продовольственные товары, включая алкогольные напитки, подорожали на 7,7% по сравнению с августом 2020 года. Без учета спиртного продукты питания подорожали на 8,5%
Мэрия Москвы потратит 10 млрд рублей на штаб-квартиру спецполка МВД, который работает на митингах
МВД
Мэрия Москвы потратит 10 млрд рублей на штаб-квартиру спецполка МВД, который работает на митингах
Мэрия Москвы объявила несколько крупных тендеров на строительство штаб-квартиры для 2-го специального полка полиции
Политика
Госкорпорация наблюдателей
Несмотря на проведенную беспрецедентную спецоперацию по зачистке политического ландшафта страны от большей части сильных оппонентов «партии власти», вопрос наблюдения за чистотой организации и проведения трехдневного ЕДГ по-прежнему остается актуальным
В Петербурге заключенный взыскал с ФСИН 608 тысяч рублей за унижение в СИЗО
ФСИН
В Петербурге заключенный взыскал с ФСИН 608 тысяч рублей за унижение в СИЗО
Истец жаловался, что ему не выдавали вещи первой необходимости, кормили пищей ненадлежащего качества и не давали питьевую воду. Пить приходилось воду из-под крана с неприятным запахом
Россия приняла приглашение «Талибана» на инаугурацию нового правительства
афганистан
Россия приняла приглашение «Талибана» на инаугурацию нового правительства
Российские власти приняли приглашение на инаугурацию нового правительства Афганистана. Россия может быть представлена на уровне послов
ФК «Уфа» пожаловался на финансовые проблемы, денег нет даже на дорогу
РПЛ
ФК «Уфа» пожаловался на финансовые проблемы, денег нет даже на дорогу
Футбольный клуб «Уфа», выступающий в Российской премьер-лиге, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, у команды даже нет денег на покупку билетов в Сочи на матч с местным клубом
Для военнослужащих тайно провели досрочное голосование
выборы в Госдуму
Для военнослужащих тайно провели досрочное голосование
Родители солдат сообщили, что досрочное голосование было проведено в поселках Спутник, Печенга и Корзуново. Наблюдателей на досрочном голосовании не было
IIHF дисквалифицировала главу Федерации хоккея Белоруссии за угрозы спортсменам
спортсмены
IIHF дисквалифицировала главу Федерации хоккея Белоруссии за угрозы спортсменам
Соответствующее решение руководство IIHF приняло из-за высказываний Дмитрия Баскова в адрес белорусских атлетов. В федерации расценили слова спортивного функционера как угрозу
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
гибель чиновников
Вместе с главой МЧС Евгением Зиничевым погиб кинорежиссер Александр Мельник
63-летний Александр Мельник был оператором съемочной группы и работал на месте проведения межведомственных учений в Арктической зоне
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений
гибель чиновников
Глава МЧС Евгений Зиничев погиб во время учений
Трагедия произошла во время учений в городе Норильске Красноярского края. Вместе с министром погиб оператор съемочной группы ведомства, который во время съемки поскользнулся у края обрыва, а Зиничев бросился ему на помощь
Глава ЦИК пообещала «разрубить Гордиев узел» в виде петербургского горизбиркома
выборы в Госдуму
Глава ЦИК пообещала «разрубить Гордиев узел» в виде петербургского горизбиркома
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова пообещала «разрубить Гордиев узел» в виде Петербургской городской избирательной комиссии после выборов в Госдуму РФ
Общество
Супруги из Забайкалья попросили президента лишить их «нищенской» пенсии от государства
Семейная пара из поселка Ясная Забайкальского края Анатолий и Людмила Вертипраховы обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой подготовить специальный указ о лишении их пенсии
В Чечне стартовал конкурс на лучший портрет Кадырова. Приз - полмиллиона рублей
Чечня
В Чечне стартовал конкурс на лучший портрет Кадырова. Приз - полмиллиона рублей
Спикер чеченского парламента Магомед Даудов на своей странице в Instagram написал, что конкурс портретов объявили по просьбам чеченцев, которые проживают за пределами региона
В московских школах в 2022 году заработает система распознавания лиц
школы
В московских школах в 2022 году заработает система распознавания лиц
Власти Москвы намерены ввести к 2022 году в городских школах систему распознавания лиц, которая уже работает в метрополитене и общественных местах