09 сентября 2021, 10:26
В Ярославле сотрудники «Почты России» похитили 2 млн рублей через лотерейные билеты
В Ярославской области сотрудников «Почты России» заподозрили в хищении 2 млн рублей с помощью лотерейных билетов. Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ
Фото: argumenti.ru
В Ярославской области сотрудников «Почты России» заподозрили в хищении 2 млн рублей с помощью лотерейных билетов. Преступную схему раскрыли сотрудники ФСБ.
Региональный портал 76.ru со ссылкой на спецслужбы сообщает, что сотрудники ФГУП «Почта России» регистрировали лотерейные билеты и отменяли операцию покупки, чтобы в дальнейшем получить выигрыш.
В отношении работников почты возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение и растрата».
В пресс-службе ярославского отделения «Почты России» заявили, что выявленные нарушения на сказались на обслуживании клиентов организации.