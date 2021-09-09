09 сентября 2021, 10:20
В Волгограде впервые провели похороны в онлайн-формате
Церемониймейстер Лиана Овакимян рассказала, что на проведении онлайн-похорон настояли родственники умершей жительницы Волгограда, потому что не все близкие могли приехать в город на церемонию прощания
Фото: Яндекс.Новости
В Волгограде состоялись первые онлайн-похороны, при этом трансляция велась на Украину.
Церемониймейстер Лиана Овакимян рассказала порталу v1.ru, что на проведении онлайн-похорон настояли родственники умершей жительницы Волгограда, потому что не все близкие могли приехать в город на церемонию прощания.
Большинство родственников умершей женщины живут на Украине, а из-за ограничений не могут приехать в Россию.
Лиана Овакимян добавила, что трансляция велась в социальных сетях только для родственников умершей.