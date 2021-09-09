Российские космонавты сообщили о возгорании и запахе гари на МКС
Экипаж Международной космической станции (МКС) в сообщил диспетчерам Центра управления полетами о задымлении и запахе сгоревшего пластика в российском модуле «Звезда»
Экипаж Международной космической станции (МКС) в сообщил диспетчерам Центра управления полетами о задымлении и запахе сгоревшего пластика в российском модуле «Звезда».
Олег Новицкий сообщил РИА Новости, что в модуле «Звезда» сработала сигнализация, после чего приборы показали наличие вредных веществ.
В свою очередь астронавт Тома Песке рассказал, что запах гари чувствуется даже в американском модуле МКС.
В Центре управления полетами рекомендовали космонавтам открыть панель в районе обнаружения дыма и осмотреть пространство за ними. Однако источник возгорания они там не обнаружили. Позже космонавты включили фильтр для очистки атмосферы станции от вредных примесей.
В госкорпорации «Роскосмос» сообщили, что задымление не повлияло на планы экипажа. Сейчас космонавты продолжают штатную подготовку к выходу в открытый космос.
В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, американские астронавты Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, а также японец Акихико Хосиде и француз Тома Песке.