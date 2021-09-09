09 сентября 2021, 09:47
В Удмуртии врачи спасли пациента с COVID-19 и полным поражением легких
В Минздраве региона сообщили, что 35-летний житель Сарапула был госпитализирован с COVID, а через несколько дней его состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию
Фото: vmo24.ru
В Удмуртии врачи спасли пациента с коронавирусом, у которого было 100%-е поражение легких.
В Минздраве региона сообщили, что 35-летний житель Сарапула по имени Иван был госпитализирован с COVID-19, а через несколько дней его состояние ухудшилось и его перевели в реанимацию. Молодой мужчина находился в больнице с полным поражением легких.
Сначала врачи подключили пациента к аппарату ИВЛ, а потом перевели на ЭКМО. Он пробыл в медикаментозной коме 21 день.
Тем не менее, удмуртским медикам удалось спасти Ивану жизнь. Сейчас пациент уже выписан из больницы и находится на реабилитации.
Мужчина рассказал, что ведет здоровый образ жизни и занимается спортом. Прививку от коронавируса он делать не стал, так как понадеялся на свой иммунитет.