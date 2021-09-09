Иван Жданов сообщил о тестировании Роскомнадзором массовой блокировки сайтов
Соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил о проведении Роскомнадзором тестовых работ по массовой блокировке сайтов. Оппозиционер отметил, что эти работы были связаны с мобильным приложением «Навальный»
Соратник Алексея Навального Иван Жданов сообщил о проведении Роскомнадзором тестовых работ по массовой блокировке сайтов. Оппозиционер отметил, что эти работы были связаны с мобильным приложением «Навальный».
Иван Жданов написал в Twitter, что Роскомнадзор тестировал на крупных операторах связи блокировку DNS-серверов Google и Cloudfire. По словам политика, в случае блокировки указанных сервисов многие россияне могут остаться без доступа в интернет.
Напомним, что ранее РКН потребовал от Google и Apple удалить из своих магазинов мобильное приложение «Навальный», так как оно связано с организациями оппозиционера, признанными экстремистскими.
В надзорном ведомстве заявили, что отказ удалить приложение будет расцениваться как вмешательство в ход российских выборов.