Число погибших в результате взрыва в жилом доме в Ногинске выросло до 5 человек
В экстренных службах сообщили, что вечером 8 сентября при разборе завалов спасатели обнаружили тела женщины, подростка и ребенка
Число погибших в результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске выросло до пяти человек.
Источник агентства ТАСС в экстренных службах сообщил, что вечером 8 сентября при разборе завалов спасатели обнаружили тела женщины, подростка и ребенка.
По состоянию на утро 9 сентября остается неизвестной судьба еще двух человек. Поисково-спасательная операция на месте взрыва продолжается.
Напомним, взрыв бытового газа произошел в жилом доме №28 на улице Июня произошел около 7 часов утра 8 сентября. Взрывом было разрушено около 30 квартир. Подмосковные власти при этом заявили, что частично разрушенный дом подлежит восстановлению.
По предварительной версии, причиной инцидента мог стать включенный газ, который жильцы оставили на ночь.
Власти Ногинска объявили траур по погибшим в результате взрыва в доме. Также было отменено празднование Дня города, запланированное на 11 сентября.