09 сентября 2021, 04:12
Талибы запретили афганским женщинам заниматься спортом
Движение «Талибан» (запрещено в России) после прихода к власти в Афганистане запретило женщинам заниматься спортом. Запрет касается в том числе и членов национальных сборных
Фото: news.liga.net
Движение «Талибан» (запрещено в России) после прихода к власти в Афганистане запретило женщинам заниматься спортом. Запрет касается в том числе и членов национальных сборных.
Заместитель главы комиссии «Талибана» по культуре Ахмадулла Васик заявил, что женщины-спортсменки могут столкнуться с ситуацией, в которой их лица и тела не будут закрыты, а «ислам не позволяет женщинам показываться в таком виде».
Талибы также заявляют, что ислам позволяет женщинам выходить на улицу только по необходимости, а спорт не является необходимостью.