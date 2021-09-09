Росстат зафиксировал рекордный рост цен на продукты питания в августе
Согласно данным Росстата, в прошлом месяце продовольственные товары, включая алкогольные напитки, подорожали на 7,7% по сравнению с августом 2020 года. Без учета спиртного продукты питания подорожали на 8,5%
В августе потребительские цены в российских магазинах в годовом выражении выросли на 6,7%. Это рекордный показатель с августа 2016 года.
Согласно данным Росстата, в прошлом месяце продовольственные товары, включая алкогольные напитки, подорожали на 7,7% по сравнению с августом 2020 года. Без учета спиртного продукты питания подорожали на 8,5%.
Непродовольственная инфляция составила 7,9% год к году, сообщает «Дождь» (внесен в реестр иностранных агентов).
По сравнению с показателями июля потребительские цены выросли на 0,2%, при этом в 30 регионах цены выросли на 0,4% и более. Самая высокая инфляция зафиксирована в республике Алтай (1,4%) и в Севастополе (1,1%).
По сравнению с августом 2020 года больше других продуктов подорожали сахар (38,2%), подсолнечное масло (27,3%), мясо курицы (19,8%) и яйца (15,4%).