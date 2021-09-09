Мэрия Москвы потратит 10 млрд рублей на штаб-квартиру спецполка МВД, который работает на митингах
Мэрия Москвы объявила несколько крупных тендеров на строительство штаб-квартиры для 2-го специального полка полиции
Мэрия Москвы объявила несколько крупных тендеров общей стоимостью около 10 млрд рублей на строительство штаб-квартиры для 2-го специального полка полиции. Сотрудники этого полка привлекаются властями к работе на протестных митингах.
Штаб-квартиру второго спецполка МВД планируется разместить по адресу улица Рябиновая, 39.
Кроме того, в объявлении на сайте hh.ru о поиске новых сотрудников в спецполк указано, что на его территории строится «собственный жилой фонд под общежития и казармы», сообщает «Медуза» (издание внесено в реестр иностранных агентов).
Закупка проводится в закрытом режиме, а документация по госконтрактам недоступна. Известно, что стоимость самого крупного тендера составляет 9,2 млрд рублей. Также выяснилось, что инвестором штаб-квартиры второго спецполка МВД является компания «Монарх-УКС», которая выступает техническим заказчиком для объектов, которые строит мэрия Москвы.