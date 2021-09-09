09 сентября 2021, 02:12
Замначальника инженерных войск арестовали за взятку в особо крупном размере
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника инженерных войск России генерал-майора Руслана Алахвердиева. Высокопоставленного силовика подозревают в совершении коррупционного преступления
Фото: smotrim.ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении замначальника инженерных войск России генерал-майора Руслана Алахвердиева. Высокопоставленного силовика подозревают в совершении коррупционного преступления.
Руслан Алахвердиев в настоящее время находится под арестом в одном из СИЗО Москвы.
Замначальника инженерных войск обвиняют в получении взятки в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает «Интерфакс».
По версии следствия, Руслан Алахвердиев получил 8 млн рублей от строительных организаций, которые были подрядчиками по государственным контрактам Минобороны. Обвинение в злоупотреблении полномочиями связано с тем, что генерал-майор привлек к работам на своей личной даче подчиненного.