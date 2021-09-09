В Петербурге заключенный взыскал с ФСИН 608 тысяч рублей за унижение в СИЗО
Истец жаловался, что ему не выдавали вещи первой необходимости, кормили пищей ненадлежащего качества и не давали питьевую воду. Пить приходилось воду из-под крана с неприятным запахом
Калининский райсуд Санкт-Петербурга взыскал с ФСИН 608 тысяч рублей в пользу Алексея Ануфриева за нарушения условий содержания в СИЗО №5.
Истец жаловался, что в СИЗО ему не выдавали вещи первой необходимости, кормили пищей ненадлежащего качества и не давали питьевую воду. Пить арестантам приходилось воду из-под крана с неприятным запахом.
Помимо этого, Алексей Ануфриев жаловался на уничтожение его личных вещей, например, фотографий близких родственников, во время обысков. Кроме того, он подвергался унижениям и психологическому давлению. Так, ему приходилось мыться под одной лейкой с другими арестантами и справлять нужду на виду у всех находившихся в камере.
Всего Ануфриев провел в изоляторах 4 года 7 месяцев и 7 дней. В мае 2018 года его приговорили к 22,5 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима.