09 сентября 2021, 00:38
ФК «Уфа» пожаловался на финансовые проблемы. У команда нет денег даже на дорогу
Футбольный клуб «Уфа», выступающий в Российской премьер-лиге, столкнулся с серьезными финансовыми трудностями, у команды даже нет денег на покупку билетов в Сочи на матч с местным клубом
Фото: Instagram/ufafc
Футбольный клуб «Уфа», выступающий в Российской премьер-лиге (РПЛ), столкнулся с серьезными финансовыми трудностями.
Telegram-канал Mash Batash сообщает, что у команды даже нет денег на покупку билетов в Сочи на матч с местным клубом.
Руководство ФК «Уфа» обратилось к главе Башкирии с просьбой оказать финансовую поддержку клубу. Чиновник обещал помочь.
Сейчас «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 5 очками в активе. Матч с «Сочи» запланирован на 12 сентября.