В Москве тестировщикам системы оплаты лицом Face Pay пообещали скидки на проезд в метро
Вице-мэр Москвы и глава Департамента транспорта города Максим Ликсутов пообещал участникам тестирования системы оплаты лицом Face Pay скидку на проезд в метрополитене
Фото: ruposters.ru
Вице-мэр Москвы и глава Департамента транспорта города Максим Ликсутов пообещал участникам тестирования системы оплаты лицом Face Pay скидку на проезд в метрополитене.
Чиновник рассказал, что сам он уже протестировал систему оплаты проезда в метро по технологии распознавания лиц Face Pay.
По словам Максима Ликсутова, сейчас в тестировании Face Pay на четырех линиях метро участвуют около 15 тысяч пассажиров. Специалисты в том числе проводят так называемое нагрузочное тестирование, когда по Face Pay пассажиры проходят в течение получаса без перерыва.
В телеграм-канале Дептранса отмечается, что сотрудники столичной подземки сейчас проходят на станции только с помощью технологии распознавания лиц.