08 сентября 2021, 18:11
Талибы избили кнутами задержанных на митинге в Кабуле журналистов
Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) избили кнутами и тросами двух сотрудников кабульской газеты Etilaatroz, которые были задержаны во время освещения митинга женщин в столице Афганистана
Фото: Дождь
Боевики движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) избили кнутами и тросами двух сотрудников кабульской газеты Etilaatroz, которые были задержаны во время освещения митинга женщин в столице Афганистана.
Редакция Etilaatroz опубликовала фотографии своих сотрудников Заки Дарьяби и Нематуллы Накди со следами от кнутов и тросов на спине. Сейчас пострадавшие журналисты находятся в больнице.
Во время митинга талибы задержали пятерых сотрудников Etilaatroz, в том числе и главного редактора Хадема Хуссейна Карими, сообщает «Дождь» (издание включено в реестр инагентов).