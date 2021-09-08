08 сентября 2021, 17:10
После взрыва в жилом доме в Ногинске пропавшими без вести числятся 6 человек
В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске погибли два человека. Еще шестеро считаются пропавшими без вести, так как не выходят на связь
Фото: РИА Новости
В результате взрыва бытового газа в девятиэтажном доме в подмосковном Ногинске погибли два человека. Еще шестеро считаются пропавшими без вести, так как не выходят на связь.
Источник РИА Новости в экстренных службах Московской области сообщил, что пропавшими считаются жильцы смежных квартир.
Ранее спасатели извлекли из-под завалов тела двух погибших. На месте обрушения также разыскивают одного ребенка.
Число пострадавших в результате взрыва возросло до 15 человек.
Вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин сообщил, что взрыв в жилом доме мог произойти из-за включенного на ночь газа. Таким образом жильцы одной из квартир решили обогреть квартиру.