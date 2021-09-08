08 сентября 2021, 16:57
В Мурманской области для военнослужащих тайно провели досрочное голосование
Родители солдат сообщили оппозиционному кандидату в Мурманскую облдуму Олегу Черкашину, что досрочное голосование было проведено в поселках Спутник, Печенга и Корзуново
Фото: svodka.org
Власти Мурманской области организовали для местных военнослужащих досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ и в
Родители солдат сообщили оппозиционному кандидату в Мурманскую облдуму Олегу Черкашину, что досрочное голосование было проведено в поселках Спутник, Печенга и Корзуново. Участковая избирательная комиссия №492 получала от областного избиркома разрешение на досрочное голосование с 7 по 10 сентября под предлогом проведения военных маневров.
Олег Черкашин сообщил «Новой газете», что территориальный избирком не уведомили о времени и месте проведения выборов на выездных участках. Наблюдателей на досрочном голосовании также не было, поскольку им об этом никто не сообщил.