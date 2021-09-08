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08 сентября 2021, 16:40

Сергей Собянин предложил увеличить в 10 раз штраф для владельцев шумных машин

Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение депутатов Мосгордумы поправки в действующее городское законодательство, которые ужесточают ответственность за нарушение тишины и покоя граждан по ночам

Сергей Собянин предложил увеличить в 10 раз штраф для владельцев шумных машин
Фото: allcarz.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин внес на рассмотрение депутатов Мосгордумы поправки в действующее городское законодательство, которые ужесточают ответственность за нарушение тишины и покоя граждан по ночам. Чиновник заявил, что нужно вернуть москвичам право на спокойный отдых по ночам.

Градоначальник предложил ввести запрет на использование в Москве автомобилей и мотоциклов с полностью или частично модифицированными глушителями, если они нарушают тишину в ночное время.

Также Сергей Собянин предлагает сотрудникам полиции задерживать и отправлять такие транспортные средства на спецстоянку до тех пор, пока собственник не вернет глушитель в обычное состояние.

Еще одна мера - это повышение штрафа за нарушение тишины водителями с нынешних 500 до 5000 рублей и введение «прогрессивных» штрафов, размер которых зависит от мощности двигателя. Например, если мощность двигателя легкового автомобиля превышает 200 лошадиных сил, то за каждые 10 лошадиных сил сверху будет назначаться дополнительный штраф 250 рублей. Для мотоциклов «прогрессивный» штраф будет начинаться с 50 лошадиных сил, а для грузового транспорта - с 250 лошадиных сил.

Власти Москвы планируют оснастить городские комплексы фото- и видеофиксации нарушений шумометрами, чтобы водителей можно было штрафовать с помощью камер.

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